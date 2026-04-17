Anders Foldager (Jayco-AlUla) a remporté, ce vendredi, la 66ème édition de la Flèche brabançonne. Suite à l’accélération de Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) dans le Moskesstraat à 30 kilomètres de l’arrivée, un groupe de six coureurs se détcahe avec la présence de Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Tibor Del Grosso (Alpecin – Premier Tech).

Ça bouge dans la Moskesstraat ! Le coureur français Romain Grégoire accélère le rythme, seul Ramses Debruyne arrive à le suivre ! 💪 #RTLsports pic.twitter.com/eQijAC5h6p — RTL sports (@RTLsportsbe) April 17, 2026

Mais le peloton se raproche et reprend les fuyards au pied de l’ascension finale. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) attaque sous la flamme rouge mais se fait reprendre dans les derniers mètres. C’est Anders Foldager qui s’impose au sprint devant Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Benoît Cosnefroy. Romain Grégoire prend la quatrième place. À 24 ans, Foldager décroche sa deuxième victoire chez les professionnels.

Premier succès de prestige pour Anders Foldager sur la Flèche Brabançonne ! Le Danois s’impose après un magnifique final. Benoît Cosnefroy confirme son amour pour cette course en décrochant un nouveau podium, son 5e sur la classique belge. pic.twitter.com/UsbUHjnCPZ — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 17, 2026

Le classement de la Flèche brabançonne 2026