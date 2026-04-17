Célia Gery (FDJ United – Suez) a remporté, ce vendredi, la 11ème édition de la Flèche brabaçonne Femmes. Au terme des 125,7 km de course entre Lennik et Overijse, la championne du monde Espoirs s’est imposée au sprint en résistant au retour de Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime). Silivia Persico (UAE Team ADQ) complète le podium du jour. Âgée de 20 ans, Célia Gery décroche sa première victoire chez les professionnels.

Célia Gery gets her first pro win in De Brabantse Pijl and FDJ are on fire as of late 🔥

The young Frenchwoman outsprints Mischa Bredewold to take the title 👑 pic.twitter.com/WyC3RshgF9

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 17, 2026