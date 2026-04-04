Tibor Del Grosso (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce samedi, la 51ème édition de la NXT Classic. Après avoir parcouru les 26 derniers kilomètres en compagnie de Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Tibor Del Grosso s’est imposé au sprint devant le Suisse. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) complète le podium. À 22 ans, Del Grosso décroche sa deuxième victoire chez les professionnels.

Le classement de la NXT Classic 2026

  1. Tibor Del Grosso
  2. Mauro Schmid
  3. Casper Pedersen

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Crédit : NXT Classic