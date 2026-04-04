Tibor Del Grosso (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce samedi, la 51ème édition de la NXT Classic. Après avoir parcouru les 26 derniers kilomètres en compagnie de Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Tibor Del Grosso s’est imposé au sprint devant le Suisse. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) complète le podium. À 22 ans, Del Grosso décroche sa deuxième victoire chez les professionnels.
The home favourite, Tibor del Grosso (Alpecin-Premier Tech) WINS NXT Classic after a sprint-a-deux against Mauro Schmid! 👏🇳🇱 Casper Pedersen completed the podium. Sadly, there was no live broadcast this year… #NXTClassic pic.twitter.com/A0j4ieVNsk
— Mihai Simion (@faustocoppi60) April 4, 2026
Le classement de la NXT Classic 2026
- Tibor Del Grosso
- Mauro Schmid
- Casper Pedersen
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