Nedbank Gravel Burn : la folle remontée d’Axelle Dubau-Prévot La championne de France de Gravel Axelle Dubau-Prévot a remporté la première édition du Nedbank Gravel Burn, une course par étape en Afrique-du-Sud.

Championnats du Mexique : Isaac Del Toro fait le doublé Pour conclure son incroyable saison, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a dominé le CLM et la course en ligne championnats du...

Le calendrier de la saison 2025-2026 de cyclo-cross Alors que la saison route vient tout juste de se terminer, direction les sous-bois pour le calendrier de cyclo-cross 2025-2026.

Andorra Cycling Master : Primoz Roglic vainqueur Primoz Roglic est le premier vainqueur de l'Andorra Cycling Masters, une course d'exhibition mettant au défi quatre des meilleurs cyclistes mondiaux.

Trofeo Tessile & Moda : Adam Yates vainqueur au sommet d’Oropa Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) a remporté le Trofeo Tessile & Moda devant Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).

Le calendrier des courses d’octobre 2025 Alors que saison de cyclisme 2025 touche à sa fin, voici le calendrier des courses d'octobre.

Tim Merlier remporte le Circuit du Houtland 2025 15ᵉ victoire de la saison pour Tim Merlier (Soudal Quick-Step), qui a remporté le Circuit du Houtland devant Max Kanter et Arne Marit.

Sandy Dujardin remporte la Maryland Cycling Classic Sandy Dujardin (TotalEnergies) a remporté la 3ᵉ édition de la Maryland Cycling Classic devant Jonas Abrahamsen et Marius Mayrhofer.

Gravel : Romain Bardet déjà vainqueur Romain Bardet (Picnic PostNL) a remporté la Monsterrando Gravel Race et décroché son billet pour les Championnats du Monde de la discipline.