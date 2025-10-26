Pour conclure son incroyable saison, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a dominé les championnats du Mexique. Le jeudi 23 octobre, le coureur d’UAE Team Emirates – XRG a dominé le contre-la-montre en bosse avec 1:13″ d’avance sur son dauphin, Edgar David Cadena (Petrolike). Deux jours plus tard, sur la course en ligne, Del Toro s’impose en solitaire et réalise le doublé (CLM + course en ligne). Avec ces deux titres, le Mexicain conclut sa saison 2025 de la plus belle des manières. Avec 18 victoires, il prend la troisième place du classement UCI individuel, juste derrière Jonas Vingegaard.