Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 108ᵉ édition du Tour d’Émilie. Alors que le Mexicain s’est isolé dans le final en compagnie de Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Del Toro s’est imposé au sprint au sommet de San Luca devant le Britannique. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) complète le podium à 05″. 14ᵉ victoire de la saison et cinquième victoire sur les classiques italiennes pour Isaac Del Toro, l’un des hommes forts de cette fin de saison.

ISAAC DEL TORO WINS THE PRESTIGIOUS GIRO DELL’ EMILIA 🏆🥇🇲🇽 He stayed calm in the final and outsprinted Tom Pidcock !! 14th WIN OF THE SEASON !! 😱🇲🇽🇲🇽🇲🇽 !QUE CRACK!🇲🇽👏 pic.twitter.com/Jn9TcZDTkt — Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) October 4, 2025

Le classement du Tour d’Émilie 2025

Isaac Del Toro Tom Pidcock Lenny Martinez

