Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 108ᵉ édition du Tour d’Émilie. Alors que le Mexicain s’est isolé dans le final en compagnie de Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Del Toro s’est imposé au sprint au sommet de San Luca devant le Britannique. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) complète le podium à 05″. 14ᵉ victoire de la saison et cinquième victoire sur les classiques italiennes pour Isaac Del Toro, l’un des hommes forts de cette fin de saison.

Le classement du Tour d’Émilie 2025
  1. Isaac Del Toro
  2. Tom Pidcock
  3. Lenny Martinez

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / SprintCycling