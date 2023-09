Le Tour d’Émilie a lieu ce samedi 30 septembre. Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Enric Mas ou encore Adam Yates seront au départ.

La 106ᵉ édition du Tour d’Émilie a lieu ce samedi 30 septembre. Créée en 1909, l’épreuve a lieu autour de Bologne, en Italie. Cette classique italienne est inscrite au calendrier UCI Pro Series. Une semaine avant le Tour de Lombardie, c’est l’endroit idéal pour peaufiner sa préparation avant le dernier monument de la saison. L’an dernier, Enric Mas (Movistar Team) s’était imposé devant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Domenico Pozzovivo (Intermarché-Circus-Wanty). Cette année, les prétendants à la victoire sont nombreux avec la présence de Pogacar, Roglic, Mas, les frères Yates ou encore Pavel Sivakov.

Le palmarès du Tour d’Émilie

Le parcours du Tour d’Émilie

Comme lors éditions précédentes, le circuit final du Tour d’Émilie est tracé autour du Sanctuaire Madonna di San Luca à Bologne. Les coureurs devront escalader la côte de San Luca (2,1 km à 9,4%) à quatre reprises. Le parcours est taillé pour les grimpeurs-puncheurs.

Yvon Caër, directeur sportif Arkéa-Samsic :

« Après la Coppa Agostoni, le Tour d’Emilie est une épreuve beaucoup plus relevée et bien plus sélective. Son circuit final qui s’achève à San Luca sur les hauteurs de Bologne sacre généralement un coureur très costaud. C’est une arrivée pour les puncheurs. Il faut être en très bonne condition pour être dans le match et se disputer la victoire au sommet de cette pente de 2 km à 9% ».

Les favoris du Tour d’Émilie

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ★★★★





Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ★★★★





Enric Mas (Movistar Team) ★★★





Adam Yates (UAE Team Emirates) ★★★





Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) ★★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★





Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) ★





Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) ★





La startlist du Tour d’Émilie

Comment suivre le Tour d’Émilie ?

Le Tour d’Émilie sera à suivre en direct sur Eurosport 1.