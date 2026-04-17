Place aux classiques ardennaises avec l’Amstel Gold Race ce dimanche. Remco Evenepoel, Tom Pidcock,… Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

La 60ème édition de l’Amstel Gold Race a lieu ce dimanche 19 avril. Cette épreuve marque le début des classiques ardennaises avec la Flèche Wallonne, qui a lieu trois jours plus tard, et Liège-Bastogne-Liège, une semaine après. Créée en 1966, la course néerlandaise est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur. L’an dernier, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) avait décroché l’un des plus beaux succès de sa carrière en battant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) au sprint. Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose seront également au départ cette année, contrairement à Tadej Pogacar, qui se conentre sur Liège-Bastogne-Liège.

Le palmarès de l’Amstel Gold Race

Le parcours de l’Amstel Gold Race 2026

L’Amstel Gold Race pour les hommes compte cette année 257 km et 33 côtes. Le peloton montera une première fois le Cauberg à 80 km de l’arrivée, marquant le début du final. Les difficultés s’enchaînent ensuite à un rythme effréné, avec notamment l’Eyserbosweg, le Fromberg et le Keutenberg. À 22 km de l’arrivée, une deuxième ascension du Cauberg est au programme, suivie également d’une deuxième montée du Geulhemmerberg et du Bemelerberg. Le bouquet final est réservé au Cauberg.

Les favoris de l’Amstel Gold Race 2026













Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆





Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆☆☆☆





Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆☆





Mauro Schmid (Jayco-AlUla) ☆☆☆





Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ☆☆☆





Ben Healy (EF Education – EasyPost) ☆☆













Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ☆☆





Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG)





Alex Aranburu (Cofidis) ☆☆





Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ☆☆





Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆





Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM) ☆













Christian Scaroni (XDS Astana Team) ☆





Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ☆





Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) ☆





Alex Baudin (EF Education – EasyPost) ☆





Comment suivre l’Amstel Gold Race 2026 à la TV ?

L’Amstel Gold Race 2026 sera diffusé en direct sur France 3 dès 12 h 55 et sur Eurosport 1 dès 14 h 55.