Alors qu’il avait zappé les flandriennes pour préparer au mieux les ardennaises, Matteo Jorgenson s’est fracturé la clavicule lors de l’Amstel Gold Race.

Coup dur pour la Visma | Lease a Bike. Victime d’une chute sur l’Amstel Gold Race alors qu’il figurait dans le groupe de favoris, l’Américain souffre d’une fracture de la clavicule. À 26 ans, Jorgenson avait fait des classiques ardennaises l’un de ses principaux objectifs cette année. Il a notamment zappé les flandriennes au profit d’un long stage en altitude pour préparer au mieux ces trois courses (Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège). Jorgenson ne disputera donc pas les deux courses belges cette semaine. Place au repos et à la récupération désormais pour le double vainqueur de Paris-Nice, qui doit participer au Tour de Suisse avant de s’aligner sur le Tour de France.

Frans Maassen, directeur sportif de la Visma | Lease a Bike :

« Nous avions de grandes ambitions pour cette course et étions bien préparés. Matteo était en grande forme, c’est donc très frustrant que notre course se soit terminée ainsi. L’équipe était bien placée tout au long de l’épreuve. Les coureurs ont fait un excellent travail pour maintenir Matteo en bonne position. L’objectif était de figurer parmi les premiers à franchir le Gulperberg et le Kruisberg. Il semblait frais dans ces ascensions, mais malheureusement, il a chuté peu après. C’est extrêmement décevant. »