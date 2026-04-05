Demi Vollering (FDJ United Suez) a remporté, ce dimanche, la 23ème éditon du Tour des Flandres Femmes. La championne d’Europe a fait la diffèrence sur les pentes du Vieux Quaremont, à 17 kilomètres de l’arrivée, en distancant toutes ses concurrentes dans le groupe de tête. Demi Vollering s’impose en solitaire à Oudenaarde et remporte le Tour des Flandres pour la première fois de sa carrière. Elle devance Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) et Puck Pieterse (Fénix Premier Tech).

Le classement du Tour des Flandres Femmes 2026
  1. Demi Vollering
  2. Pauline Ferrand-Prévot
  3. Puck Pieterse

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Crédit : Ronde van Vlaanderen