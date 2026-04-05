Demi Vollering (FDJ United Suez) a remporté, ce dimanche, la 23ème éditon du Tour des Flandres Femmes. La championne d’Europe a fait la diffèrence sur les pentes du Vieux Quaremont, à 17 kilomètres de l’arrivée, en distancant toutes ses concurrentes dans le groupe de tête. Demi Vollering s’impose en solitaire à Oudenaarde et remporte le Tour des Flandres pour la première fois de sa carrière. Elle devance Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) et Puck Pieterse (Fénix Premier Tech).
Second attack of @demivollering and she’s gone! #RVV26 #FLCS pic.twitter.com/1mgtOUwTe4
— Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 5, 2026
Le classement du Tour des Flandres Femmes 2026
- Demi Vollering
- Pauline Ferrand-Prévot
- Puck Pieterse
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