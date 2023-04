Lors du Tour des Flandres, Filip Maciejuk de l’équipe Bahrain Victorious a été disqualifié après avoir provoqué une énorme chute dans le peloton. À 140 km de l’arrivée, Maciejuk se déplace sur le côté de la route et roule sur une section d’herbe. Il perd alors le contrôle de son vélo et tombe, entraînant de nombreux autres coureurs dans sa chute. Wout van Aert de Jumbo-Visma est l’un d’entre eux, mais il se relève rapidement et regagne le peloton. Julian Alaphilippe de Soudal-QuickStep a également dû attendre le service mécanique pour réparer sa monture. Plusieurs autres coureurs ont été blessés dans l’accident, dont Peter Sagan de TotalEnergies, contraint à l’abandon et pour qui ce Tour des Flandres est la dernière. Tim Wellens d’UAE Team Emirates, coéquipier clé de Tadej Pogačar, a également été contraint d’abandonner. D’autres coureurs, dont Jasper Stuyven de Trek-Segafredo, ont aussi été secoués par la chute.

La vidéo de Filip Maciejuk qui génère une chute dans le peloton du Tour des Flandres

The moment Bahrain Victorious rider Filip Maciejuk caused the crash in the peloton, attempting to ride back onto the road 💥#RVV23 pic.twitter.com/ixym03232A — Eurosport (@eurosport) April 2, 2023

La vidéo a été examinée par les commissaires et la disqualification de Maciejuk a été prononcée. Les commissaires ont demandé au coureur polonais de se retirer de la course. « Je suis vraiment désolé pour mon erreur et pour avoir causé la chute aujourd’hui », a déclaré Maciejuk dans un communiqué. « J’espère que toutes les personnes impliquées sont en bonne santé et en sécurité. Cela ne devrait pas arriver et c’était une grosse erreur de jugement de ma part. »

I’m really sorry for my mistake and causing the crash today. I hope all those involved are in good health and safe.This should not happen and was a big error in my judgement. — Filip (@FilipMaciejuk) April 2, 2023

La chute a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions et des préoccupations quant à la sécurité des coureurs. Cette action relance aussi les débats sur l’ambiance et le manque de respect qui règnerait au sein du peloton.

A lire aussi : Peter Sagan s’inquiète du manque de respect des jeunes dans le peloton