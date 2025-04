Le Tour des Flandres, l’une des courses les plus attendues de la saison, a lieu ce dimanche. Voici le parcours et les favoris.

La 109ᵉ édition du Tour des Flandres a lieu ce 6 avril. Créé en 1913, le Ronde van Vlaanderen en néerlandais est l’un des cinq Monuments du cyclisme. Avec ses monts pavés mythiques comme le Vieux Quaremont ou encore le Paterberg, c’est l’une des courses les plus appréciés par les fans de cyclisme. Le vainqueur de la course engrange 800 points UCI. L’an dernier, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) s’était imposé en solitaire devant Luca Mozzato (Arkéa-B&B Hotels) et Nils Politt (UAE Team Emirates). Cette année, comme en 2023, on attend un duel entre Mathieu van der Poel et Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG). Mads Pedersen (Lidl-Trek), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ou encore Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) seront également à surveiller.

Le palmarès du Tour des Flandres

Le parcours du Tour des Flandres 2025

En 2025, le départ du Tour des Flandres revient à Bruges. Cela signifie également un changement de route vers les Ardennes flamandes. Le duo Vieux Quaremont-Paterberg sera à nouveau décisif dans le final. Le lieu d’arrivée reste inchangé. Le successeur de Mathieu van der Poel pourra savourer sa victoire dans la Minderbroedersstraat à Audenarde.

Départ : Grand-Place à Bruges – 10 h 00

Arrivée : Minderbroedersstraat à Audenarde – vers 16h15

Distance : 268,9 km

Les favoris du Tour des Flandres 2025









Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ★★★★★





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ★★★★





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ★★★













Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ★★★





Neilson Powless (EF Education-EasyPost) ★★





Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ★★





Valentin Madouas (Groupama-FDJ) ★★





Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) ★





Stefan Küng (Groupama-FDJ) ★





La startlist du Tour des Flandres 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre le Tour des Flandres 2025 ?

Le Tour des Flandres sera à suivre en direct sur France 3 et Eurosport.