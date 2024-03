Dimanche, à travers les monts pavés et des champs balayés par le vent et devant des centaines de milliers de fans, EF Pro Cycling présentera la nouvelle collection Flandrien de Rapha lors de la course flamande la plus difficile de toutes : le Tour des Flandres. Avec un design inspiré des maillots de course classiques, le kit lance la campagne du 20ᵉ anniversaire de Rapha, « Past Forward ». Les coureurs de l’équipe rouleront également sur des vélos Cannondale LAB 71 avec une peinture spéciale pour le Ronde.

« De Ronde est un chef-d’œuvre du cyclisme, quelque chose de saint et de sacré pour le peuple flamand. J’aime la passion qu’ils ont. Ils attendent cette course depuis un an et je me sens responsable de faire de mon mieux pour eux, à cause de l’histoire, car ils écrivent mon nom sur l’asphalte. Je suis l’un des rares gars du peloton à avoir compris ce que signifie remporter la Ronde van Vlaanderen. J’ai reçu des Flamands encore plus de passion, encore plus d’enthousiasme, encore plus d’envie de courir ici, dans cette campagne. Les Flandriens ont grandi avec cette puissante Ronde van Vlaanderen. Maintenant, je fais partie de leur histoire. C’est un sentiment qu’on ne ressent qu’ici en Flandre et dans quelques autres régions du monde », déclare Alberto Bettiol, vainqueur de l’épreuve en 2019.