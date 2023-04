Tadej Pogacar a ajouté une victoire de plus à sa collection en remportant le Tour des Flandres, devenant ainsi le premier Slovène à remporter cette course mythique. Sa patience et sa prudence ont payé, et il a su profiter des erreurs de ses concurrents lors de cette superbe édition du Ronde.

Une chute à mi-parcours a fortement perturbé certaines équipes, notamment celles de Wout Van Aert et Julian Alaphilippe. Pogacar a bénéficié du travail de ses concurrents, dont Mathieu van der Poel, tenant du titre, pour revenir sur les coureurs de l’échappée. Il a ensuite filé en solitaire vers la victoire lors de la dernière ascension du Vieux Quaremont. Malgré les efforts de Van der Poel, qui avait attaqué, reléguant Wout Van Aert à l’arrière, le Néerlandais a échoué dans sa tentative de rattrapage et doit se contenter de la deuxième place. Le podium est complété par Mads Pedersen, départagé à la photo finish avec Van Aert.

Pour Pogacar, c’est une journée incroyable, qu’il n’est pas prêt d’oublier. Il s’est confié à l’arrivée, en plaisantant sur son avenir. « C’était incroyable, je savais que essayer de partir dans le Quaremont ce serait compliqué, j’ai tout donné, j’ai failli craquer mais c’était la seule façon d’arriver en vainqueur, a-t-il déclaré. Je pourrais presque dire que je prends ma retraite après aujourd’hui et j’en serais très heureux ».

Cette victoire vient confirmer une fois de plus le talent de Tadej Pogacar, un prodige du cyclisme mondial. Âgé de seulement 23 ans, il enregistre ainsi son quatrième Monument à son palmarès, une performance remarquable. Cette victoire sur le Tour des Flandres vient également renforcer sa position de numéro un mondial, une place qu’il occupe depuis le mois de mars.