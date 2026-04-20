La Flèche Wallonne, c’est ce mercredi. Paul Seixas, Mattias Skjelmose, Lenny Martinez,… Voici le parcours et les favoris.

La 90ème édition de La Flèche Wallonne a lieu ce mercredi 22 avril. Créée en 1936, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 400 points au vainqueur. Après l’Amstel Gold Race et avant Liège-Bastogne-Liège, il s’agit d’une des trois classiques ardennaises. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté l’épreuve au sommet du mur de Huy devant Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) et Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Cette année, ni Pogacar ni Pidcock, ni Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ne seront au départ. Après deux 2ème place en 2024 et 2025, Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) tentera de monter sur la plus haute marche cette année. Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ou encore Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) seront également au départ.

Le palmarès de La Flèche Wallonne

Le parcours de La Flèche Wallonne 2026

Cette année, la course connaîtra un départ inédit depuis Herstal, tout près de Liège. Le menu à suivre est bien connu. Le parcours tournicote, la route se dresse et se redresse sans cesse et, après une mise en route musclée sur les côtes de Trasenster et des Forges, il faudra rapidement affronter le circuit emblématique de La Flèche Wallonne moderne : quelque 37 kilomètres concentrant les pentes d’Ereffe, Cherave et surtout du Mur de Huy, qu’il faudra surmonter trois fois pour pleinement fêter les 90 ans de l’épreuve.

Les favoris de La Flèche Wallonne 2026





Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆☆





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ☆☆☆☆





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ☆☆☆☆





Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ☆☆☆





Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ☆☆☆





Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆





Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ☆☆





Mauro Schmid (Jayco-AlUla) ☆☆













Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆





Christian Scaroni (XDS Astana Team) ☆





Alex Baudin (EF Education-EasyPost) ☆





Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) ☆





La startlist de La Flèche Wallonne 2026

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Comment suivre La Flèche Wallonne 2026 à la TV ?

La Flèche Wallonne 2026 sera diffudée en direct dès 14 h 30 sur France 3 et Eurosport 2.