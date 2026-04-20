Remco Evenepoel ne disputera pas la Flèche Wallonne ce mercredi. Le Belge préfère se concentrer sur Liège-Bastogne-Liège.

Vainqueur de l’Amstel Gold Race, Remco Evenepoel fait l’impasse sur La Flèche Wallonne ce mercredi. Le leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe préfère se concentrer sur Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des classiques, où il retrouvera Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Paul Seixas (Décathlon CMA CGM). Les Français auront de nombreuses belles cartes à jouer ce mercredi avec la présence de Paul Seixas, Lenny Martinez (Bahrain Victorious), ou encore Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers).