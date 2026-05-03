À découvrir

aussi

4ᵉ étape La Vuelta Femenina : Anna van der Breggen piège les favorites Anna van der Breggen (SD Worx - Protime) a décroché son premier succès depuis son retour à la compétition en remportant la 4ᵉ étape...

La Vuelta Femenina : Gerritse devance Vos sur la 3ᵉ étape Victorieuse de la 3ᵉ étape de La Vuelta Femenina devant Marianne Vos, Femke Gerritse (SD Worx - Protime) s'empare du maillot rouge.

La Vuelta Femenina : Marianne Vos au dessus du lot sur la 2ᵉ étape Marianne Vos (Visma | Lease a Bike) a remporté la 2ᵉ étape de La Vuelta Femenina devant Letizia Paternoster, qui s'empare du maillot rouge....

La Vuelta Femenina : Lidl-Trek remporte le CLM par équipe L'équipe Lidl-Trek a remporté le CLM par équipe inaugural de La Vuelta Femenina dans les rues de Barcelone.

La Vuelta Femenina 2025 : le parcours et les favorites La 11ᵉ édition de La Vuelta Femenina s'élance ce dimanche. Voici la présentation des sept étapes et des favorites.

Demi Vollering remporte la Vuelta Femenina Vainqueure de la dernière étape en solitaire, Demi Vollering (SD Worx - Protime) remporte la Vuelta Femenina pour la première fois de sa carrière....

Vuelta Femenina : Marianne Vos en patronne sur la 7ᵉ étape Nouvelle victoire pour Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), qui a facilement remporté la 7ᵉ étape de la Vuelta Femenina au sprint....

6ᵉ étape Vuelta Femenina : Evita Muzic s’impose devant Demi Vollering Evita Muzic (FDJ-Suez) a remporté la 6ᵉ étape de la Vuelta Femenina au sommet de la Laguna Negra devant Demi Vollering.

5ᵉ étape Vuelta Femenina : Demi Vollering prend le pouvoir Demi Vollering (Team SD Worx - Protime) a remporté la 5ᵉ étape de la Vuelta Femenina. La Néerlandaise s'empare du maillot rouge.