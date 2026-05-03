Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) a remporté, ce dimanche, la 1ère étape de La Vuelta Femenina 2026. La Suissesse s’est imposée au terme d’un sprint en faux plat montant. Elle devance Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) et Franziska Koch (FDJ United – Suez). Première Française, Maeva Squiban (UAE Team ADQ) prend la 5ème place. À 25 ans, Rüegg décroche sa septième victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot rouge de leader, juste devant Koch, classée dans la même seconde.

Le classement de la 1ère étape de La Vuelta Femenina 2026
  1. Noemi Rüegg
  2. Lotte Kopecky
  3. Franziska Koch

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Crédit : cxcling