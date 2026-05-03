Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) a remporté, ce dimanche, la 1ère étape de La Vuelta Femenina 2026. La Suissesse s’est imposée au terme d’un sprint en faux plat montant. Elle devance Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) et Franziska Koch (FDJ United – Suez). Première Française, Maeva Squiban (UAE Team ADQ) prend la 5ème place. À 25 ans, Rüegg décroche sa septième victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot rouge de leader, juste devant Koch, classée dans la même seconde.
💪 Noemi Ruegg en force ! La Suissesse remporte la première étape de la Vuelta féminine devant Kopecky et Koch#LaVueltaFemenina #LesRP pic.twitter.com/oqBOFSI9VS
— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 3, 2026
Le classement de la 1ère étape de La Vuelta Femenina 2026
- Noemi Rüegg
- Lotte Kopecky
- Franziska Koch
Results powered by FirstCycling.com