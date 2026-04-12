Franziska Koch (FDJ Suez United) a remporté, ce dimanche, la 6ème édition de Paris-Roubaix Femmes. À 45 kilomètres de l’arrivée, Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) anticipe en compagnie de sa leader, Marianne Vos, mais aussi de Blanka Vas (Team SD Worx – Protime) et de Franziska Koch.

Franzi Koch lays down big watts to drop everyone but Marianne Vos 🤩 pic.twitter.com/6hnRB3mgSs — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 12, 2026

Vas coince dans un secteur pavé et laisse filer ses trois concurrentes. Dans le groupe de tête, Pauline Ferrand-Prévot se sacrifie pour Vos. Dans le Vélodrome de Roubaix, Vos tente de déborder la championne d’Allemagne mais Koch résiste et s’impose une demi roue devant la Néerlandaise. PFP complète le podium, un an après sa victoire. À 25 ans, Koch décroche la plus belle victoire de sa carrière tandis que Marianne Vos échoue sur l’Enfer du Nord, une des seules courses qui manque à son immense palmarès.

🤯 Exploit monumental de Franziska Koch qui coiffe Marianne Vos au sprint sur le Vélodrom de Roubaix ! Pauline Ferrand-Prévot monte sur le podium#LesRP #ParisRoubaixFemmes pic.twitter.com/NQvk0mJCV1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 12, 2026

Le classement de Paris-Roubaix Femmes 2026