Pauline Ferrand-Prévot ajoute l’Enfer du Nord à son programme pour défendre son titre conquis l’an dernier.

Pauline Ferrand-Prévot ne pouvait pas manquer à l’appel. Après une première participation couronnée d’un triomphe en solitaire, la Française sera au départ de Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France 2026 pour défendre sa couronne. L’Enfer du Nord ne devait pas faire partie de son calendrier… Mais la condition affichée la semaine dernière sur le Tour des Flandres (2e) et la perspective historique d’un doublé sur le vélodrome André-Pétrieux ont convaincu la vainqueure du Tour de France Femmes avec Zwift 2025 de se mesurer une nouvelle fois au mythe roubaisien avant de filer vers les classiques ardennaises.

Sur les pavés, elle retrouvera les deux coureuses qui la précèdent sur le palmarès de l’épreuve. Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93), qui avait succédé à l’Italienne avec une échappée éblouissante, est pour sa part une grande fidèle (encore 5e l’an dernier). Quant à Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), la star belge est peut-être celle qui incarne le mieux l’épreuve, avec sa débauche de puissance sur les pavés et sa victoire sur le vélodrome en 2024, avec l’arc-en-ciel sur le dos.