Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 6ᵉ étape du Tour du Pays-Basque. Dans cette dernière étape, dans l’ascension d’Izua, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) passe à l’offensive et revient sur son coéquipier Marc Soler, parti quelques kilomètres plus tôt. Dans la descente, le leader de la course Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) revient sur le groupe Ayuso. Dans la dernière ascension d’Urkaregi, Ayuso y retourne et fait craquer Skjelmose. Seul Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) parvient à suivre le leader de la formation UAE Team Emirates. À 23 ans, Rodriguez décroche sa première victoire en 2024, devant Juan Ayuso, qui remporte le classement général. Sur le podium final, il devance Carlos Rodriguez et Mattias Skjelmose.

Le classement de la 6ᵉ étape du Tour du Pays-Basque