Une semaine après le Tour des Flandres, Paris-Roubaix a lieu ce dimanche 9 avril. Voici le parcours et les favoris de « L’Enfer du Nord ».

C’est l’une des classiques les plus spectaculaires et l’une des plus attendues de l’année. Ce dimanche 9 avril a lieu la 120ème édition de Paris-Roubaix. Créée en 1896, c’est l’une des plus anciennes courses cyclistes qui figure toujours au calendrier. L’an dernier, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) s’était imposé après un numéro en solitaire. Le Néerlandais avait devancé Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Stefan Küng (Groupama-FDJ). Cette année, Mathieu Van der Poel (Alpecin-deceuninck) et Wout van Aert seront les favoris.

Le parcours de Paris-Roubaix 2023

257 kilomètres seront à parcourir entre Compiègne et Roubaix pour cette 120ème édition de la course. Au total, 29 secteurs pavés sont au programme, soit 54,5 kilomètres de secteurs cumulés. Comme tous les ans, la Trouée d’Arenberg sera le premier secteur 5 étoiles empruntés par les coureurs, qui devront redoubler de vigilance à l’approche de ce secteur mythique. Dans le final de l’épreuve, l’enchaînement Camphin-en-Pévèle et Carrefour de l’Arbre devrait être décisif pour la victoire finale. Seulement séparés par quelques hectomètres, ces deux secteurs sont exigeants et les coureurs auront déjà plus de 230 kilomètres dans les jambes. C’est ici que devrait se jouer la victoire de l’Enfer du Nord.

Les favoris de Paris-Roubaix 2023

Mathieu Van der Poel (Alpecin-deceuninck)

2ème du Tour des Flandres, il est en grande forme.

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

2ème l’an dernier, il tentera de monter sur la plus haute marche du podium.

Matej Mohoric (Bahrain-Victorious)

5ème l’an passé, le Slovène est à l’aise sur les pavés.

Stefan Küng (Groupama-FDJ)

3ème l’an passé, le Suisse tentera de renouveller cette performance.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Vainqueur de Gand-Wevelgem et d’À Travers la Flandre, le Varois est en forme.

Yves Lampaert (Soudal Quick-Step)

Spécialiste des pavés, le Belge tentera de briller.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

3ème du Tour des Flandres, le danois sera l’un des outsiders.

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

Vainqueur l’an passé, le Néerlandais devrait travailler pour Van Aert.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2ème de Milan-SanRemo, il sera à surveiller.

Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step)

7ème du Tour des Flandres, le Danois retrouve la forme.

Comment suivre Paris-Roubaix 2023 ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur France 3 dès 13h00 et dès 11h00 sur Eurosport 1.