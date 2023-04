Victoire Berteau, coureuse de l’équipe Cofidis, se prépare pour la deuxième édition de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift. Absente de la première édition en raison d’une blessure, elle avait participé à sa première course Paris-Roubaix l’an dernier et s’était classée 17ème et première Française. Agée de seulement 22 ans, elle s’apprête à défendre son statut et à améliorer sa performance lors de la course qui aura lieu le 8 avril 2023. La coureuse a repris la compétition sur route à Gand-Wevelgem le 26 mars après une saison consacrée à la piste. Bien qu’elle ait abandonné suite à une chute et la casse d’un dérailleur, elle s’est rassurée trois jours plus tard en passant à l’offensive lors d’À Travers la Flandre et est convaincue qu’elle est prête pour l’événement : « Les feux sont au vert pour Roubaix. »

Berteau, une locale du parcours, a grandi près du secteur de Troisvilles et a découvert Paris-Roubaix l’année dernière avec brio. Dans une interview, elle a parlé de son meilleur souvenir de la course, l’entrée dans le vélodrome : « C’était le meilleur moment de ma vie ! Il y avait un monde fou. J’arrive dans le Top 20 sur la meilleure course du monde et ma famille m’attendait. Oui, c’était un moment unique. » Sa mère, sa sœur, sa marraine et son mari, ainsi que le président du VC Laon, son club de cyclisme depuis 2012, l’ont accueillie dans le vélodrome, lui donnant une motivation supplémentaire pour finir la course.

Victoire Berteau, motivée pour l’édition 2023

L’année dernière, elle a terminé 17ème et première Française. Malgré un sprint peu satisfaisant, elle est fière d’avoir terminé première Française à l’arrivée de cette course mythique. « En patriote que je suis, il est sûr qu’être la première Française me fait toujours plaisir ! », a-t-elle déclaré. Elle a également parlé de sa relation avec sa mère, qui l’a toujours soutenue depuis son plus jeune âge et qui assiste régulièrement à ses courses. Sa mère lui a donné des conseils lorsqu’elle l’a vue arriver dans le vélodrome, « lève ton cul », qui l’ont aidée à se rappeler de la bonne technique pour le sprint.

Berteau est une coureuse très motivée et ambitieuse. Elle a grandi dans la région et connaît très bien le parcours, ce qui lui donne un avantage pour la course. Elle est consciente que la concurrence sera rude, mais elle est confiante et prête à tout donner. « Je veux me donner à fond pour cette course, je veux tout donner. Je suis prête à prendre tous les risques pour réussir », a-t-elle déclaré. La deuxième édition de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift sera sans aucun doute passionnante et pleine de suspense. Berteau est prête à tout donner pour remporter cette course mythique.