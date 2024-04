Lotte Kopekcy (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ édition de Paris-Roubaix Femmes. Dans le secteur de Camphin-en-Pévèle, à 20 kilomètres de l’arrivée, Lotte Kopekcy accélère en tête de course, suivie par Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), Ellen Van Dijk (Lidl-Trek) et Amber Kraak (FDJ-Suez) qui avaient anticipé quelques hectomètres plus tôt.

Dans le groupe de tête, ça se regarde dans les derniers kilomètres. Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et Pfeiffer Georgi (Team dsm-firmenich PostNL) parviennent à revenir. Sur le vélodrome de Roubaix, alors qu’elle semblait enfermée, Lotto Kopecky s’impose au sprint devant Elisa Balsamo et Georgi Pfeiffer. La championne du monde remporte son premier Paris-Roubaix. Victoire Berteau (Cofidis Women Team) prend la 8ᵉ place devant Marie Le Net (FDJ-Suez), 9ᵉ. « C’était l’objectif principal de ma saison. C’est incroyable comme l’équipe a cru en moi », a régi Lotte Kopecky.

