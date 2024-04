À la demande du syndicat des coureurs, une chicane sera mise en place avant la Trouée d’Arenberg dimanche lors de Paris-Roubaix.

Les coureurs arriveront avec moins de vitesse ce dimanche dans la Trouée d’Arenberg sur Paris-Roubaix. Suite à une demande du CPA Cycling (syndicat des coureurs), il y aura une chicane juste avant l’arrivée sur le secteur pour « ralentir la vitesse d’entrée dans celui-ci et limiter les risques de chutes sur les pavés », indique l’organisation. Cette chicane est loin de faire l’unanimité dans le peloton. Le tenant du titre, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a réagi à cette nouvelle sur X : « C’est une blague ? »

Is this a joke? 🤔 https://t.co/WkkUe2YC5U