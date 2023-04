« Paris-Roubaix » est le test le plus difficile, que ce soit pour le coureur ou le matériel. Et Jonas Rutsch en est parfaitement conscient. Le monument de 264 km qui sillonne les pires pavés du nord de la France est l’un des événements sportifs les plus difficiles au monde. Pour Jonas, sa préparation pour cet évènement a commencé dès novembre dernier. En 2020, il a terminé à la onzième place, lors d’une journée pluvieuse à Roubaix. Cette année, il est déterminé à faire encore mieux qu’auparavant.

Jonas Rutsch : un coureur complet

Ce jeune coureur allemand est avant tout friand de classiques. Il est toujours excité à l’idée de franchir le mur de Grammont et a remporté l’U23 Gent-Wevelgem. Il a également terminé onzième lors du Paris-Roubaix 2021. Mais ce coureur très versatile n’est pas qu’un simple coureur de classiques. L’année dernière, il a même impressionné dans les montagnes du Tour de Suisse. Il est aussi prêt à travailler dur pour aider ses coéquipiers. En effet, c’est déjà sa quatrième saison de course avec l’équipe. En tant qu’enfant, il suivait toutes les courses historiques de cyclisme en rêvant de faire partie un jour du WorldTour.

Le Cannondale SuperSix EVO LAB71

Pour affronter Paris-Roubaix, Jonas utilisera son Cannondale SUPER SIX EVO LAB71, le nouveau cadre présenté récemment par Cannondale. Celui-ci sera mis à rude épreuve et notamment les Pneus Vittoria Corsa Control 30mm tubules avec les mousses Vittoria Air-Liners. Pour les roues, ce sera des Vision Metron 45 SL en carbone, pédales Wahoo SPEEDPLAY, potence FSA SL-K et manivelles FSA K-Force de 172,5 mm.

Bike check du Cannondale SuperSixEvo Lab71 « EF-Education – Easy Post »