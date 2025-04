La 122ᵉ édition de Paris-Roubaix, c’est ce dimanche. Voici le parcours et les favoris de l’Enfer du Nord.

Paris-Roubaix, l’une des courses les plus emblématiques du calendrier, a lieu ce dimanche 13 avril. Une semaine après le Tour des Flandres, il s’agit du troisième Monument de la saison. Créée en 1896, l’épreuve rapporte 800 points UCI au vainqueur. L’an dernier, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) avait remporté la course au terme d’un numéro en solitaire, devant son coéquipier Jasper Philipsen et Mads Pedersen (Lidl-Trek). Cette année, le Néerlandais visera une troisième victoire consécutive tandis que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) sera aligné pour la première fois de sa carrière au départ. Mads Pedersen, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ou encore Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) seront également de la partie.

Le palmarès de Paris-Roubaix

Le parcours de Paris-Roubaix 2025

Les coureurs s’élanceront pour 259,2 kilomètres de course entre Compiègne, dans l’Oise, et le mythique vélodrome de Roubaix. Au total, il y aura 55,3 kilomètres de pavés répartis sur 30 secteurs, dont trois classés cinq étoiles : la Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle et le mythique Carrefour de l’Arbre dans le final.

Les favoris de Paris-Roubaix 2025





Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ★★★★★





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ★★★★





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ★★★





Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ★★★





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Jasper Stuyven (Lidl-Trek) ★★





Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ★★





Stefan Küng (Groupama-FDJ) ★





Jonathan Milan (Lidl-Trek) ★





La startlist de Paris-Roubaix 2025

Comment suivre Paris-Roubaix 2025 à la TV ?

La course sera à suivre en direct sur France 3 et Eurosport.