Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 123ème édition de Paris-Roubaix. Chose rare sur l’Enfer du Nord, aucune échappée n’est parvenue à se détacher en début de course. Dès les premiers secteurs pavés, la formation UAE Team Emirates -XRG durcit la course mais Tadej Pogacar est victime d’une crevaison à 120 kilomètres de l’arrivée. Le champion du monde doit attendre sa voiture qui est loin derrière et repart avec une minute de retard sur le groupe de tête. Après 20 km de chasse, Pogacar revient sur la tête de course, aux prix d’un bel effort.

😱 Crevaison pour Pogacar ! Le Slovène n’a d’autre choix que de repartir avec un vélo de l’assistance neutre de dépannage ! Ne manquez pas une seconde de #ParisRoubaix sur Eurosport et HBO Max !#LesRP pic.twitter.com/OF4ZM6kCS6 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 12, 2026

Alors que Wout van Aert fait le forcing dans la Trouée d’Arenberg, Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) est victime d’une double crevaison au pire moment. Le champion du monde tente de repartir sur le vélo de Jasper Philipsen mais attend finalement sa voiture et sort du secteur avec deux minutes de retard sur le groupe des favoris où se trouvent Wout van Aert, Tadej Pogacar ou encore Mads Pedersen. Alors que le groupe Van der Poel revient à 20 secondes seulement, Wout van Aert et Tadej Pogacar s’isolent en tête de course dans le secteur d’Auchy-lez-Orchies à Bersée.

🤯 Double crevaison pour Mathieu van der Poel ! Le Néerlandais perd Paris-Roubaix dans la Trouée d’Arenberg ! Ne manquez pas une seconde de #ParisRoubaix sur Eurosport et HBO Max avec #LesRP pic.twitter.com/2SL5DTsDHc — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 12, 2026

Dans les secteurs de Camphin-en-Pévèle et du Carrefour de l’Arbre, Tadej Pogacar ne parvient pas à distancer Wout van Aert tandis que le groupe Mathieu van der Poel pointe toujours à une trentaine de secondes. Pogacar et Van Aert arrivent ensemble sur le Vélodrome de Roubaix. Le Belge déborde Pogacar dans le dernier virage et remporte Paris-Roubaix. Sorti dans le final, Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) complète le podium. Mathieu van der Poel prend la quatrième place. Wout van Aert remporte l’Enfer du Nord pour la première fois de sa carrière. Il s’agit de son deuxième Monument remporté après Milan-Sanremo 2020.

🤩 𝐋𝐄 𝐑𝐄̂𝐕𝐄 𝐃’𝐔𝐍𝐄 𝐕𝐈𝐄 ! Wout van Aert s’impose sur le Vélodrome de Roubaix et prive Pogacar dun seul Monument qui manque à son palmarès !#ParisRoubaix #LesRP pic.twitter.com/1ExtsWb9JU — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 12, 2026

Le classement de Paris-Roubaix 2026