Après une campagne printanière chargée en classiques, Wout van Aert disputera le Tour de France et La Vuelta.

Wout Van Aert s’apprête à entamer sa huitième saison sous les couleurs jaune et noir de l’équipe Visma | Lease a Bike. Le Belge de 31 ans ambitionne de jouer un rôle de premier plan dans les grandes courses du calendrier cycliste en 2026. Après une campagne printanière chargée en classiques, Van Aert vise également la victoire sur le Tour de France, la Vuelta et les Championnats du monde au Canada.

« Au printemps, je veux être présent de l’Omloop Het Nieuwsblad jusqu’à Paris-Roubaix. Je veux briller partout et saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Contrairement aux saisons précédentes, je serai de retour au départ des classiques italiennes Strade Bianche et Milan-San Remo. Après ma victoire à Sienne lors du Giro d’Italia de l’an dernier, j’ai réalisé que les Strade Bianche, malgré les modifications apportées au parcours, me conviennent toujours parfaitement. Je considère les Strade Bianche et Milan-San Remo comme faisant partie des plus belles courses de la saison, et je ne veux absolument pas les manquer en 2026. »

« J’ai encore des comptes à régler sur la Vuelta »

« Bien sûr, les monuments comme le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Milan-San Remo restent les objectifs principaux de la saison, mais chaque autre course à laquelle je participe compte beaucoup pour moi. Quand je regarde le parcours du Tour de France, le contre-la-montre par équipes me marque immédiatement. Mon premier Tour en 2019 a commencé par un contre-la-montre par équipes à Bruxelles, et nous l’avons remporté. C’est encore un souvenir très particulier. Pour la saison à venir, nous aurons une équipe solide et je vois aussi plusieurs occasions de remporter des étapes. »

« J’ai encore des comptes à régler sur la Vuelta. Ce fut une sortie douloureuse en 2024, mais je reviendrai avec une grande motivation. En équipe, nous pouvons certainement réaliser quelque chose d’exceptionnel. De plus, les Championnats du monde au Canada sont dans mes plans depuis longtemps. Je vois la Vuelta comme une préparation idéale pour être au top de ma forme lors de cette compétition. Remporter un Monument en 2026 serait la cerise sur le gâteau de ma carrière, mais j’espère avant tout pouvoir disputer une saison régulière. Ces dernières années ont été en dents de scie, alors mon plus grand rêve est simplement une saison sereine. Si c’est le cas, les résultats suivront naturellement ».

Le programme 2026 de Wout van Aert :