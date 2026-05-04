Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) a remporté, ce lundi, la 2ème étape de La Vuelta Femenina 2026. À 13 kilomètres de l’arrivée, la maillot rouge Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) touche une roue devant elle et chute lourdement en compagnie. La Suissesse ne repartira pas. Dans la dernière ligne droite, Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) est victime d’un saut de chaine après avoir percuté Shari Bossuyt. Cette dernière continue son effort et s’impose au sprint. La Belge devance les FDJ United – Suez, Franziska Koch, qui s’empare du maillot rouge de leader, et Évita Muzic, qui complète le podium du jour. 

Le classement de la 2ème étape de La Vuelta Femenina 2026
  1. Shari Bossuyt
  2. Franziska Koch
  3. Évita Muzic

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Crédit : cxcling