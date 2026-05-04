Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) a remporté, ce lundi, la 2ème étape de La Vuelta Femenina 2026. À 13 kilomètres de l’arrivée, la maillot rouge Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) touche une roue devant elle et chute lourdement en compagnie. La Suissesse ne repartira pas. Dans la dernière ligne droite, Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) est victime d’un saut de chaine après avoir percuté Shari Bossuyt. Cette dernière continue son effort et s’impose au sprint. La Belge devance les FDJ United – Suez, Franziska Koch, qui s’empare du maillot rouge de leader, et Évita Muzic, qui complète le podium du jour.
A huge win for Bossuyt! 🔥 Shari Bossuyt capitalises after Lotte Kopecky clips out in a hectic sprint on Stage 2 of La Vuelta Femenina! pic.twitter.com/owbMvZd0l8
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 4, 2026
Le classement de la 2ème étape de La Vuelta Femenina 2026
- Shari Bossuyt
- Franziska Koch
- Évita Muzic
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