Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 102ᵉ édition de la Klasika Villafranca de Ordizia en Espagne. Le jeune coureur de 22 ans a décroché sa première victoire chez les professionnels juste devant son coéquipier Isaac Del Toro. Antonio Morgado règle le sprint du groupe de poursuivants et permet à la formation UAE de réaliser le triplé. Il s’agit de la 67ᵉ victoire de la saison pour l’équipe émiratie.

Igor Arrieta takes his first pro win by winning the #KlasikaOrdizia 2025 🏆

Isaac del Toro 2nd and Antonio Morgado completes the podium. Perfect day for UAE so far. pic.twitter.com/fzIp2uFhhm

— Eemeli (@LosBrolin) July 25, 2025