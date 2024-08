Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape du Tour d’Allemagne. Au terme d’un sprint en petit comité, le Danois s’est imposé au sprint devant Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Luke Lamperti (Soudal Quick-Step). Après les trois victoires de Jonathan Milan, Pedersen décroche son deuxième succès de la semaine et permet à la Lild-Trek de réaliser le sans-faute sur ce Tour d’Allemagne. Pedersen remporté également le classement général devant van Poppel et Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

Mads Pedersen of @LidlTrek wins the final stage of #deinetour ! Rewatch the final kilometre here. What a crazy final.

We are currently updating our website with all final results and news. Please access it here: https://t.co/icGKMoO0rH#deinetour #deinetourlohntsich pic.twitter.com/dMMGxsTtX6

— Lidl Deutschland Tour (@DeineTour) August 25, 2024