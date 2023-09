À 30 ans, Christophe Laporte a décroché le titre européen devant Wout Van Aert et Olav Kooij, pour un podium 100% Jumbo-Visma.

Christophe Laporte : « C’est encore difficile à croire. C’était une course épuisante avec une fin spectaculaire. Je savais que j’avais les meilleures chances de gagner une fois parti. Je ne pense pas que j’aurais pu battre Wout et Olav au sprint. Je me sentais bien toute la journée, alors j’ai décidé de me lancer. J’ai attaqué par instinct. Je veux dédier cette victoire à ma famille et aussi à Nathan. J’espère qu’il sera fier de me voir rouler sous ce maillot ».

Wout Van Aert : « Christophe était tout simplement trop fort. Pendant un moment, j’ai cru que nous allions le rattraper. Il roulait assez fort et il lui restait encore un peu d’énergie. Il sait choisir le bon moment. Cela montre que nous sommes tous forts dans l’équipe Jumbo-Visma ».

Olav Kooij : « Christophe est un coureur très fort. Les jours où il se sent bien, peu de coureurs peuvent le battre. Dans le final, il a roulé très fort. Trois coureurs de l’équipe sur le podium, cela montre la force de l’équipe. Bien sûr, j’aurais aimé remporter le titre moi-même, mais je suis content pour Christophe. »