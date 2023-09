Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Pour la quatrième fois consécutive, le sprinter de la formation Jumbo-Visma a fait parler sa vitesse de pointe et s’est imposé au sprint. Le Néerlandais poursuit son sans-faute en devançant Casper van Uden (dsm-firmenich) et Ethan Vernon (Grande-Bretagne). Kooij signe sa 11ᵉ victoire de la saison et conserve la tête du classement général.

HISTORY MADE IN NEWARK-ON-TRENT!@KooijOlav equals Edvald Boasson Hagen’s record of four-consecutive stage victories 🏆#TourOfBritain 🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/cRTPfY2Y2s — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 6, 2023

Le classement de la 4ᵉ étape de Grande-Bretagne