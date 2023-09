Mischa Bredewold (Pays-Bas) est devenue, ce samedi, championne d’Europe de la course-en-ligne à Drenthe, aux Pays-Bas. Dans le dernier tour, à 10 kilomètres de l’arrivée, Mischa Bredewold profite du marquage entre les favorites et s’en va seule. Dans le dernier kilomètre, les favorites accélérèrent, mais c’est trop tard, Bredewold créée la surprise et devient championne d’Europe à 23 ans. Elle devance sa compatriote et tenante du titre Lorena Wiebes et la championne du monde Lotte Kopecky. Première Française, Juliette Labous prend la 9ᵉ place.

Mischa Bredewold devient la championne d'Europe en 2023 🇳🇱 La Néerlandaise s'impose devant Lorena Wiebes et Lotte Kopecky, Juliette Labous termine 9e !#lequipeVELO pic.twitter.com/MfjgE1hGCH — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 23, 2023

Le classement des championnats d’Europe Élite Femmes