La Visma | Lease a Bike innove avec la création de la Control Room, un point collecte de données en temps réel pendant le Tour de France.

L’équipe Visma | Lease a Bike vient de présenter la « Control Room », une camionnette remplie de technologies et d’équipements de pointe qui servira de point central de collecte de données en temps réel pendant le Tour de France. Grâce à la collaboration avec le sponsor principal Visma, un pionnier des logiciels d’entreprise, et BetCity, un fournisseur néerlandais de paris sportifs en ligne, la Control Room est un exemple révolutionnaire de technologie moderne dans le sport de haut niveau, analysant en temps réel les données généralement disponibles pendant les étapes telles que les images télévisées, les informations météorologiques et la radio de course pour optimiser les décisions de course.

𝐍𝐞𝐰! 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐦𝐚 | 𝐋𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐚 𝐁𝐢𝐤𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐑𝐨𝐨𝐦 📡 🖥️ In the spirit of limitless thinking, and together with our partners Visma and BetCity, we proudly present this state-of-the-art innovation, enabling us to play smarter.… pic.twitter.com/uAgEYSNYFL — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 27, 2024

Mathieu Heijboer, responsable des performances :

« Nous sommes très heureux d’avoir pu développer la Control Room avec nos partenaires innovants, qui nous permet de collecter et d’analyser encore plus de données en direct et d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la course. Cela nous permettra de soutenir les entraîneurs dans la voiture et les aider à prendre plus rapidement les meilleures décisions tactiques possibles. Avec ces partenaires, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement du monde du cyclisme. Nous en sommes fiers et nous sommes impatients d’utiliser la salle de contrôle. »

Merete Hverven, PDG de Visma :

« Nous sommes ravis de fournir une expertise logicielle continue via la salle de contrôle pour aider l’équipe Visma | Lease a Bike à faire de son mieux. Ensemble, nous innovons dans le cyclisme de haut niveau, démontrant la puissance des solutions numériques pour soutenir la prise de décision et améliorer les performances, non seulement pour les entreprises et la société, mais aussi dans le monde du sport ».