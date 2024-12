Avec l’arrivée de XRG comme nouveau sponsor titre, la formation UAE Team Emirates va devenir UAE Team Emirates XRG en 2025.

L’équipe UAE Team Emirates a officialisé, ce mardi, un nouveau partenariat ambitieux de 6 ans avec XRG, une société internationale d’investissement dans l’énergie et les produits chimiques qui s’engage à accélérer la transformation des systèmes énergétiques mondiaux. À partir de la saison 2025, le nom de l’équipe changera pour devenir l’équipe UAE Team Emirates XRG, XRG étant confirmé comme co-partenaire titre et partenaire énergétique officiel de l’équipe Emirates, qui portera un nouveau maillot avec XRG inscrit sur l’avant.

Introducing UAE Team Emirates – XRG 🇦🇪 We are thrilled to announce that #XRG will become our new Co-title sponsor from the 2025 season and beyond 🤝 @ADNOCGroup . 👉 https://t.co/RIHRbChwqv#WeAreUAE 📸 @PhotoFizza pic.twitter.com/YgdNcbDV60 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) December 17, 2024

XRG investit dans toute la chaîne de valeur énergétique pour répondre à la demande mondiale croissante d’énergie plus intelligente et plus propre, ce qui en fait le partenaire idéal pour faire progresser l’engagement de l’équipe UAE Team Emirates XRG à atteindre le zéro émission nette d’ici la fin de 2030. L’initiative Road to Net Zero de l’équipe comprendra l’optimisation de la logistique de voyage de l’équipe et l’adoption de technologies et de solutions économes en énergie.

Dr Sultan Ahmed Al Jaber, président exécutif de XRG :

« XRG est ravi et fier de s’associer à l’équipe classée n°1 de l’UCI World Tour. Cette collaboration reflète notre engagement à proposer des solutions innovantes et durables qui aident à répondre aux besoins énergétiques croissants du monde et à générer de la valeur à long terme, tout en créant un impact socio-économique positif et durable. Nous sommes impatients de soutenir UAE Team Emirates XRG dans la poursuite de sa domination du cyclisme de compétition mondial et dans la réalisation de ses ambitieux objectifs de zéro émission nette, tout en inspirant des communautés plus saines grâce au pouvoir du cyclisme. »

Mauro Gianetti, directeur et PDG d’UAE Team Emirates XRG :

« Nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle identité en tant qu’UAE Team Emirates XRG. Ce partenariat reflète notre engagement à atteindre le zéro émission nette d’ici 2030, tout en continuant à inspirer les générations futures à adopter un mode de vie sain et actif. »