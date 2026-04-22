Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape du Tour des Alpes 2026. De retour à la compétition cette semaine après avoir abandonné le Tour de Catalogne sur chute, le Britannique s’est imposé au sprint devant Tommaso Dati (Team UKYO) et Egan Bernal (Ineos Grenadiers), qui empoche 04″ de bonification. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) conserve la tête du classement général, 04″ devant Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) et 06″ devant Egan Bernal.
Tom Pidcock se relance et remporte au sprint la 3e étape du Tour des Alpes ! #lequipeVELO pic.twitter.com/897WpMrACT
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 22, 2026
Le classement de la 3ème étape du Tour des Alpes 2026
- Tom Pidcock
- Tommaso Dati
- Egan Bernal
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