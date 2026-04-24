Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 5ème étape du Tour des Alpes 2026. Au terme de ce dernier jour de course, l’Italien s’est imposé en solitaire après avoit attaqué à 20 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière ascension du jour. Il devance Egan Bernal (Ineos Grenadiers) et Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). Pellizzari conclut ce Tour des Alpes en beauté avec une deuxième victoire d’étape plus le classement général et faut le plein de confiance quelques semaines avant le Giro d’Italia. Les Ineos Grenadiers Egan Bernal et Thymen Arensman l’accompagnent sur le podium final. Premier Français, Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) prend la 5ème place du classement général final.

Giulio Pellizzari fait coup double ! L’Italien remporte la 5e étape et le Tour des Alpes. Egan Bernal et Thymen Arensman l’accompagnent sur le podium final #TotA #LesRP pic.twitter.com/gHw9lSgrog — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 24, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour des Alpes 2026

Giulio Pellizzari Egan Bernal Michael Storer

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