Tommaso Dati (Team UKYO) a remporté, ce lundi, la 1ère étape du Tour des Alpes 2026. Dans le final, la formation Ineos Grenadiers durcit la course et Thymen Arensman en profite pour prendre quelques longeurs d’évance sur le peloton dans les trois derniers kilomètres. Le Néerlansais est repris dans les 200 derniers mètres et c’est finalement Tommaso Dati qui s’impose au sprint. Il devance Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team). Vainqueur d’étape sur la Settimana Coppi e Bartali il y a quelques semaines, Tommaso Dati décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot vert de leader.

Tommaso Dati lève les bras sur la première étape du Tour des Alpes !#lequipeVELO pic.twitter.com/xnsbO0v132 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 20, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour des Alpes 2026