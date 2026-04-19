Le Tour des Alpes 2026 s’élance ce lundi. Tom Pidcock, Giulio Pellizzari, Egan Bernal,… Voici le parcours et les favoris.

Le Tour des Alpes 2026 a lieu du 20 au 24 avril. Les coureurs s’élaceront pour cinq étapes montagneuses. Créée en 1962, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series et rapporte 250 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) avait remporté le classement général devant Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) et Derek Gee (Israel – Premier Tech). L’Australien sera au départ cette année pour tenter de conserver son titre. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgroghe) ou encore Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) seront également au départ.

Le palmarès du Tour des Alpes

Le parcours du Tour des Alpes 2026

1ère étape : Innsbruck -> Innsbruck (144.3 km)

2ème étape : Telfs -> Martell/Val Martello (147.5 km)

3ème étape : Latsch/Laces -> Arco (174.5 km)

4ème étape : Arco -> Trento (167.8 km)

5ème étape : Trento -> Bozen/Bolzano (128.6 km)

Les favoris du Tour des Alpes 2026





Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆





Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆☆☆☆





Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ☆☆☆













Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ☆☆☆





Derek Gee (Lidl-Trek) ☆☆





Thymens Arensman (Ineos Grenadiers) ☆☆





Ben O’Connor (Jayco-AlUla) ☆





Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) ☆





La startlist du Tour des Alpes 2026

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre le Tour des Alpes 2026 à la TV ?

Le Tour des Alpes 2026 sera diffusé en direct sur la chaîne L’Équipe et Eurosport.