Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 4ème étape du Tour des Alpes 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Allemand s’est isolé à 24,5 km de l’arrivée. À 25 ans, Jasch décroche sa première victoire chez les professionnels, lui qui a démarré sa carrière en 2024. Sortis dans le final, Matteo Sobrero (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Federico Iacomoni (Team UKYO) prennent, respectivement, la 2ème et la 3ème place. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) conserve le maillot vert de leader du classement général.
Quel numéro de Lennart Jasch : présent dans l’échappée, l’Allemand a résisté jusqu’au bout pour remporter la 4e étape du Tour des Alpes ! #lequipeVELO pic.twitter.com/KCsjbUiZQa
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 23, 2026
Le classement de la 4ème étape du Tour des Alpes 2026
- Lennart Jasch
- Matteo Sobrero
- Federico Iacomoni
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