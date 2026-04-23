Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 4ème étape du Tour des Alpes 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Allemand s’est isolé à 24,5 km de l’arrivée. À 25 ans, Jasch décroche sa première victoire chez les professionnels, lui qui a démarré sa carrière en 2024. Sortis dans le final, Matteo Sobrero (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Federico Iacomoni (Team UKYO) prennent, respectivement, la 2ème et la 3ème place. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) conserve le maillot vert de leader du classement général.

Le classement de la 4ème étape du Tour des Alpes 2026
  1. Lennart Jasch
  2. Matteo Sobrero
  3. Federico Iacomoni

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Crédit : Tudor Pro Cycling Team