Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 2ème étape du Tour des Alpes 2026. Dans l’ascension finale de Morter, Giulio Pellizzari passe à l’offensive mais ne parvient pas à faire la diffèrence. Il est repris par un groupe de poursuivants. Pellizzari parvient tout de même à s’imposer au sprint devant Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) et Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), dernier rescappé de l’échappée. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) termine au pied du podium. Premier Français, Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) prend la 7ème place. Pellizzari décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot vert de leader, 04″ devant Arensman.

Giulio Pellizzari remporte la deuxième étape du Tour des Alpes et prend la tête du classement général ! #lequipeVELO pic.twitter.com/Nv8cSXlP5B — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 21, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour des Alpes 2026

Giulio Pellizzari Thymen Arensman Mattia Gaffuri

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