Luke Plapp a remporté, ce jeudi, les championnats d’Australie du contre-la-montre. Le coureur de la Jayco-AlUla a été le plus rapide à réaliser les 38,4 km du parcours autour de Perth. Avec un temps de 46:33″, Plapp a bouclé l’épreuve à près de 49,5 Km/h de moyenne. Il conserve son titre de champion national, le troisième de sa carrière en CLM après 2021 et 2024. Il devance Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), +08″, et son coéquipier Kelland O’Brien, +54″.

« I love training over the summer here in Australia for this event and it's super special to go back-to-back with the team." – Luke Plapp

