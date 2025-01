Luke Durbridge (Jayco-AlUla) a remporté, ce dimanche matin, les championnats d’Australie de la course en ligne. Le coureur de 33 ans a anticipé la bataille finale en attaquant à 100 kilomètres de l’arrivée avec une autre coureur. Après l’avoir distancé, Durbridge a longtemps ouvert la route seul avant d’être rejoint par son coéquipier et tenant du titre, Luke Plapp dans les derniers kilomètres. Sacré champion national du CLM il y a trois jours, Plapp a laissé la victoire à Drubridge, qui devient champion d’Australie pour la deuxième fois de sa carrière après 2013. Sorti dans le final, Liam Walsh (CCACHE x BODYWRAP) complète le podium.

Wow! Plapp had the chance to secure his 4th title in a row, but instead, he lets Luke Durbridge take the glory. Amazing scenes! What a ride by Luke. #RoadNats25https://t.co/Yyxg0SMcOt pic.twitter.com/Tl537xHYn9

