Scope devient le nouveau partenaire de roues de l’équipe Ineos Grenadiers, qui a dévoilé son vélo pour la saison 2026.

Scope Cycling deviendra le partenaire officiel des roues d’Ineos Grenadiers à partir de 2026. Ce partenariat de trois ans s’appuie sur l’innovation, la performance et une ambition commune : remporter les plus grandes courses cyclistes au monde. Ce partenariat réunira les ingénieurs et les spécialistes de la performance des deux organisations afin de perfectionner et de développer la technologie des roues de nouvelle génération. L’équipe britannique a également dévoilé le nouveau coloris de son Pinarello Dogma F pour la saison 2026, en blanc et orange.

Nieck Busser, cofondateur de Scope Cycling :

« Cette collaboration témoigne de notre engagement à fournir les meilleures roues du marché. Ce partenariat nous offre une base idéale pour des tests rigoureux, une amélioration continue et une quête commune de l’excellence, avec un objectif clair à long terme : remporter le Tour de France. »

Carsten Jeppesen, directeur des opérations de performance chez Ineos Grenadiers :

« Scope offre le meilleur équipement de performance disponible, grâce à un engagement constant envers l’innovation et le développement. Après un processus de tests approfondi et détaillé, il est apparu clairement que Scope proposait une solution en phase avec nos ambitions et en faisait le partenaire idéal pour l’avenir. Nous continuerons à collaborer étroitement en soufflerie afin de capitaliser sur les résultats déjà extrêmement prometteurs obtenus, et nous sommes convaincus que ce partenariat jouera un rôle majeur dans notre mission de remporter les plus grandes courses de notre sport. »