Structure légère, renforcée par l’innovation

Conçu autour de la suite technologique DAHON-V Tech, le K-Feather intègre le câble breveté DELTECH, exclusivité DAHON. Ce câble en tension transforme la géométrie du cadre en une structure triangulée, ce qui améliore significativement la rigidité du châssis un point souvent critique sur tout vélo pliant à assistance électrique. En complément, le Super Down Tube, un tube diagonal de plus grand diamètre avec une meilleure résistance structurelle, optimise le transfert de puissance au pédalage et confère au vélo un comportement rassurant dans les ascensions.

Sécurité de la batterie et facilité d’utilisation

Le K-Feather embarque une batterie Samsung 24 V / 5 Ah logée à l’intérieur du tube principal, totalement intégrée au cadre et invisible de l’extérieur. Sa gestion est assurée par un BMS (Battery Management System) qui intègre plus de dix mécanismes de protection : surcharge, surdécharge, court-circuit, surchauffe, entre autres. Pendant la charge, le circuit principal est automatiquement déconnecté, renforçant la sécurité globale du vélo à assistance électrique.

Cette batterie haute densité est associée à un capteur de couple qui délivre une assistance électrique fluide et intuitive, proportionnelle à l’effort que vous mettez sur les pédales. Ce tandem technologique offre une autonomie en assistance électrique allant jusqu’à 50 km, ce qui fait du K-Feather un vélo à assistance électrique parfaitement adapté aux trajets urbains quotidiens.

L’ergonomie est simplifiée grâce à un bouton multifonction combiné : appui court pour la mise en marche, appui long pour l’extinction c’est une interface intuitive, efficace, en phase avec un usage urbain au quotidien.

Groupe motopropulseur compact, pilotage intelligent

Le système est animé par un moteur situé sur le moyeu arrière 24 V / 250 W à rotor interne, il offre des dimensions compactes et un poids contenu, un rendement de conversion élevé, l’idéal pour les roues en 16″. En exploitant le couple du moteur, la transmission se passe de dérailleur, simplifiant l’ensemble du groupe tout en réduisant le poids et les besoins d’entretien.

La transmission singlespeed est associée à un plateau de 53 dents. Couplé au capteur de couple ultra-réactif, le système délivre sa puissance en à peine 0,01 seconde, avec un couple maximal de 32 N·m. Des V-brakes avant et arrière répondent aux exigences de freinage d’un vélo à assistance électrique tout en préservant la compacité de l’ensemble. Résultat : des démarrages francs, un bon soutien au pédalage et une accélération progressive.

Le contrôleur, dissimulé dans le cadre, utilise un algorithme de pilotage Field-Oriented Control. Il assure un autodiagnostic au démarrage, une mise en veille automatique, et délivre une conduite douce, puissante, silencieuse et hautement efficiente tout cela sans nécessiter d’écran de contrôle conventionnel. Un choix qui renforce la philosophie minimaliste de ce vélo à assistance électrique.

Qualité du cadre et détails de pliage

Le cadre est fabriqué en alliage d’aluminium léger, assemblé par soudure TIG à l’argon afin de garantir durabilité et finition soignée. Le tube principal adopte un profil elliptique qui offre une rigidité et une stabilité intéressants, tandis que le passage des câbles interne au mécanisme de pliage est protégé par des gaines à ressort en inox, pour éviter toute détérioration lors des pliages et dépliages répétés.

Les jantes DAHON Custom assurent un roulement stable et sûr, même sous haute pression de gonflage et lors de freinages appuyés. Une fois plié, le K-Feather se range dans un volume de seulement 63 × 40 × 72,8 cm, avec une capacité de charge maximale de 105 kg. C’est un vélo à assistance électrique pliant parfaitement taillé pour la vie urbaine moderne.

L’avenir de la mobilité électrique légère

Avec le K-Feather, DAHON propose un vélo pliant à assistance électrique qui conjugue une construction ultralégere, une ingénierie de cadre avancée et une gestion intelligente de la puissance pour contrer l’idée reçue selon laquelle un vélo à assistance électrique doit nécessairement être encombrant ou complexe.

Léger, compact, intelligent et raffiné, le K-Feather est bien plus qu’un simple vélo pliant à assistance électrique. C’est la vision DAHON d’une mobilité minimaliste conçue pour se faufiler sans effort dans la ville tout en offrant performance, sécurité et style à parts égales.

Fiche technique DAHON K-Feather

Poids 12 kg Cadre Alliage d’aluminium, soudure TIG argon, tube principal elliptique Technologie cadre DAHON-V Tech, câble breveté DELTECH, Super Down Tube Moteur Moyeu arrière 24 V / 250 W, rotor interne Couple max. 32 N·m Batterie Samsung 24 V / 5 Ah, intégrée au cadre Autonomie Jusqu’à 50 km en assistance électrique Transmission Mono-vitesse, plateau 53T, roue libre arrière Capteur Capteur de couple, réponse en 0,01 s Contrôleur Algorithme FOC, autodiagnostic, veille automatique Freinage V-brakes avant / arrière Roues 16 pouces, jantes DAHON Custom Dimensions plié 63 × 40 × 72,8 cm Charge max. 105 kg

Plus d’informations sur le site DAHON : dahon.com – K-Feather

Contact presse et partenariats : marketing@dahon.com