Fort de plus de quarante ans de savoir-faire et d’une présence commerciale dans plus de 40 pays et régions, DAHON domine l’ingénierie du vélo pliant. Le constructeur capitalise sur une croissance constante de ses ventes et conserve son leadership historique en volumes de production.

En 2025, la marque a franchi un cap supplémentaire : son introduction en bourse sur le tableau principal du Hong Kong Stock Exchange a déclenché un raz-de-marée chez les investisseurs, avec un taux de sursouscription vertigineux de 7 558 fois. Ce succès dote DAHON d’une assise financière renforcée pour accélérer ses investissements dans la mobilité verte. Dans la foulée, le fabricant consolide son réseau de distribution et enrichit son offre à destination de l’Europe et du Royaume-Uni.

Place à DAHON 2.0 : la marque dépasse le cadre du vélo pliant traditionnel et amorce un virage vers une nouvelle génération de machines axées sur la performance et l’innovation technique.

Pour cette année 2026, DAHON lance deux modèles phares : le robuste Mariner HD, pensé pour les cyclistes de fort gabarit, et le LUNDEN 20″ un tri-pliage qui mise sur la performance et la polyvalence. Ces deux lancements marquent une étape décisive dans la volonté de rendre la technologie avancée du vélo pliant plus accessible aux marchés locaux.

Mariner HD : roulez costaud, roulez solide

DAHON destine le Mariner HD, déjà primé, aux cyclistes les plus lourds : cette machine encaisse une charge utile maximale de 150 kg. Au cœur du vélo bat la technologie propriétaire DAHON-V Tech, une méthodologie d’ingénierie cadre qui maximise la rigidité structurelle et optimise le transfert de puissance au pédalage.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un milliard de personnes dans le monde affrontent des problèmes de surpoids. Le cyclisme reste l’une des formes d’exercice les plus accessibles, mais l’offre matérielle n’a pas toujours suivi. Le Mariner HD comble cette lacune grâce à une charge admissible qui surpasse largement les standards habituels de l’industrie. Le jury du Taipei Cycle Show 2026 lui a décerné un d&I Award, saluant un concept innovant et un design éprouvé qui ont convaincu tant les professionnels du secteur que le grand public.

Un cadre taillé pour l’effort

DAHON bâtit le Mariner HD autour de son cadre en K classique et utilise un alliage d’aluminium de grade aéronautique, à la fois léger et extrêmement résistant. Les ingénieurs de la marque ont soumis les composants clés : cadre, fourche et tige de selle à des validations de charge supérieures de 50 % aux exigences habituelles d’un vélo urbain, et ont poussé la potence à 30 % au-delà des normes. Plus de 100 000 cycles de contrainte en fatigue garantissent une durabilité sans faille et une tranquillité d’esprit totale pour le pilote.

Les roues de 20 pouces, que beaucoup considèrent comme le « format roi » du vélo pliant, offrent un compromis idéal entre stabilité de roulage et compacité une fois le vélo replié. Cette combinaison en fait un compagnon parfait pour le vélotaf quotidien, l’intermodalité avec les transports en commun et le rangement dans les petits espaces.

DAHON propose également une déclinaison baptisée Mariner XL, chaussée de pneumatiques multi-terrains en 22 pouces, disponible sur commande personnalisée.

DAHON-V Tech : l’ingénierie au service de la rigidité et du rendement

Le câble breveté DELTECH constitue l’élément central de la plateforme DAHON-V Tech : il accroît la rigidité du cadre de 15 % et permet à la force de pédalage de se convertir plus efficacement en propulsion. Le Super Down Tube (tube diagonal renforcé) et un tube médian de section conique complètent le dispositif et apportent 10 % de rigidité supplémentaire, aussi bien en latéral qu’en longitudinal.

Le cycliste ressent immédiatement la différence : un comportement nettement plus réactif, une meilleure capacité en côte et un rendement global supérieur des qualités que l’on n’associe pas spontanément au vélo pliant, et qui changent véritablement la donne.

Un design centré sur le cycliste

DAHON soigne particulièrement l’ergonomie et l’usage au quotidien sur le Mariner HD. La potence à double articulation en aluminium adopte un profil à section carrée conique et intègre le système de verrouillage rapide Internal-V Quick Lock, qui renforce la rigidité tout en éliminant les flexions parasites. Les ingénieurs ont élargi le cintre de 58 cm à 62 cm, offrant un meilleur contrôle et un confort accru, en particulier pour les gabarits les plus grands.

Côté transmission, un groupe Shimano 8 vitesses associé à un plateau sur-mesure de 52 dents assure des passages de rapports fluides et des relances vigoureuses. Les freins à disque délivrent un freinage fiable quelles que soient les conditions, y compris sur chaussée mouillée ou en charge maximale. Des points de fixation intégrés accueillent porte-bagages, panier et porte-bidon, pour une polyvalence au quotidien sans concession.

LUNDEN 20″ : le tri-pliage entre dans une nouvelle dimension

Les vélos à triple pliage séduisent par leur praticité, mais pèchent souvent en rigidité et en qualité de roulage. La série LUNDEN s’attaque frontalement à ces limites : pour la première fois, DAHON intègre sa technologie DAHON-V Tech dans une architecture tri-fold et pose ainsi un nouveau standard d’efficacité et de stabilité sur ce segment.

Le LUNDEN 20″, version à vocation gravel de la gamme, embarque une potence « D2D Stem » réglable pour un ajustement ergonomique optimal, le système breveté DELTECH pour un transfert de puissance sans déperdition, ainsi qu’un amortisseur arrière « Hard & Soft » Tail Sifter qui absorbe les irrégularités du terrain.

L’architecture du cadre relie directement le tube de direction au boîtier de pédalier et s’appuie sur des haubans renforcés pour conjuguer rigidité et confort. Les pneumatiques en 20″ × 2.0″ permettent au LUNDEN d’avaler aussi bien le bitume urbain que les chemins légèrement accidentés. L’ensemble procure un équilibre remarquable entre confort de selle, précision de pilotage et adaptabilité.

Fiche technique LUNDEN 20″ (plié) :

Dimensions : 74 × 40 × 70 cm

Poids : environ 15 kg

Roues : 20″ × 2.0″

Avec un encombrement aussi contenu, le LUNDEN 20″ associe performances de roulage et portabilité exemplaire. Il s’impose comme un choix de premier ordre pour le vélotaf et les escapades sur des terrains plus variés.

Un nouveau chapitre pour le vélo pliant en Europe

De la capacité de charge hors normes du Mariner HD au tri-pliage haute performance du LUNDEN 20″, la gamme DAHON 2026 affiche une ambition claire : redéfinir ce que les cyclistes urbain peuvent attendre d’un vélo pliant.

Les attentes des cyclistes évoluent, et le marché du vélo pliant opère sa mue : la concurrence quitte le terrain du prix pour investir celui de l’ingénierie, de la performance et de l’expérience utilisateur. En lançant ces deux nouveaux modèles en Europe, DAHON veut apporter une plateforme technologique mature et un historique d’innovation pour accompagner cette transition.

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