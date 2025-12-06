Le Colnago Y1Rs de Tadej Pogačar, utilisé lors de l’étape du Mont Ventoux, a été adjugé pour une somme record de 163 500 €.

Le Colnago Y1Rs noir de Tadej Pogačar, utilisé lors de l’étape mythique du Mont Ventoux du Tour de France 2025, a été vendu aux enchères pour 190 500 USD (environ 163 500 €), devenant ainsi le vélo commercial le plus cher jamais vendu. Le précédent record était détenu par le Colnago Gioiello nᵒ 1/50, vendu aux enchères chez Sotheby’s en 2023 pour 125 000 €.

L’histoire du Colnago Y1Rs de Tadej Pogačar

Le 22 juillet 2025, Tadej Pogačar s’alignait sur le départ de la 16ᵉ étape du Tour de France à Montpellier, arborant le maillot jaune et enfourchant un vélo qui a immédiatement attiré l’attention du monde du cyclisme. Quelques jours auparavant, lors du contre-la-montre en côte vers Peyragudes, il avait déjà utilisé un Colnago Y1Rs dans une livrée noire et blanche brute, sans les couleurs arc-en-ciel de l’UCI – la première apparition publique de ce vélo personnalisé.

Durant la journée de repos, le vélo a été finalisé avec les touches finales des couleurs du Champion du Monde – rouge, vert, jaune et bleu – donnant naissance à l’édition Raw Carbon que l’on connaît aujourd’hui. Cette version a fait ses débuts officiels lors de la 16ᵉ étape, prête à affronter l’ascension mythique du Mont Ventoux.

Un design épuré

La finition carbone apparente et les détails soignés incarnent à la fois une ingénierie de performance extrême et une esthétique raffinée, parfaitement adaptées au champion du monde en titre et à sa quête de la victoire finale sur le Tour de France. Pogačar remporta son quatrième Tour de France, s’inscrivant ainsi dans la légende du cyclisme. Dès lors, il n’utilisa aucun autre vélo pour ses victoires majeures, remportant de nombreux titres, dont les championnats du monde, les championnats d’Europe et un cinquième Tour de Lombardie consécutif, un record, le tout sur ce Y1Rs noir carbone si particulier.