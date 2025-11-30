Après neuf années de collaboration, Bahrain Victorious et Merida mettent fin à leur partenariat.

L’équipe Bahrain Victorious et Merida ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat de longue date après neuf saisons couronnées de succès. Depuis la création de l’équipe en 2017 et ses débuts sous le nom de Team Bahrain Merida, Merida a contribué à établir les fondements du projet en tant que co-sponsor principal, façonnant sa vision, son orientation technique et son identité compétitive dès le premier jour.

Des victoires marquantes

Dès ses débuts, ce partenariat s’est révélé historique, l’équipe remportant deux Monuments lors de ses deux premières saisons : le triomphe de Vincenzo Nibali au Tour de Lombardie en 2017, suivi de sa victoire sensationnelle à Milan-San Remo en 2018, inscrivant ainsi durablement les couleurs de Bahrain Mérida sur la plus grande scène du cyclisme. Au fil des années, Bahrain Victorious et Merida ont célébré de nombreux moments marquants, notamment la victoire emblématique de Sonny Colbrelli à Paris-Roubaix, de nombreuses victoires d’étape sur les Grands Tours, la descente légendaire de Matej Mohorič à San Remo avec sa tige de selle télescopique, et son titre de champion du monde de gravel en 2023.

Merida a joué un rôle déterminant dans le soutien de l’approche novatrice de l’équipe en matière de performance. Ensemble, ils ont contribué à l’émergence d’avancées techniques qui ont influencé l’ensemble du cyclisme WorldTour : de l’adoption précoce des pneus tubeless à la célèbre utilisation de la tige de selle télescopique lors de Milan-San Remo, en passant par l’évolution constante du matériel de course et des concepts aérodynamiques. Rien n’a encore été officialisé, mais Santiago Buitrago a été aperçu avec un vélo Bianchi, qui va dons devenir partenaire de l’équipe dès 2026.

Milan Eržen, directeur général de l’équipe Bahrain Victorious :

« Merida est bien plus qu’un partenaire : c’est un ami de longue date. Ils font partie de la famille depuis nos débuts et ont joué un rôle essentiel dans tous nos succès. Nous disons au revoir à un partenaire formidable que nous affronterons prochainement et qui, nous en sommes convaincus, continuera à briller sur les routes. Toute l’équipe Bahrain Victorious leur adresse ses plus sincères remerciements. »