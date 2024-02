Fem van Empel (Pays-Bas) va conserver son maillot de championne du monde une saison de plus. Dès le premier tour, la coureuse de la Visma | Lease a Bike a fait la différence sur le reste des concurrentes. Impressionnante de facilité et de sérénité, Fem van Empel a décroché le titre mondial dans une course sans suspense pour la victoire finale. Elle devance ses compatriotes Lucinda Brand, +1:20″ et Puck Pieterse, +1:54″. La championne de France Hélène Clauzel prend la 11ᵉ place.

"𝙁𝙚𝙢-𝙩𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘!" 🙌 The moment Fem van Empel became a cyclo-cross 🌈𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣🌈 for the second year in a row! 👏👏#Tabor2024 pic.twitter.com/Ko4rcROW18 — Eurosport (@eurosport) February 3, 2024

Le classement des championnats du monde de Cyclo-cross Élite Femmes